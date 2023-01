Caos passaporti: "Attese di almeno 5 mesi per prendere appuntamento in Questura"

Per prendere un appuntamento per il rilascio del passaporto in Questura a Parma i tempi di attesa sono di almeno 5 mesi. La segnalazione arriva da un'agente di viaggio di Parma che sottolinea le difficoltà per i cittadini e le per le stesse agenzie di viaggio, in estrema difficoltà economica dopo i due anni di Covid: "Chi restituirà alle agenzie di viaggio tutti i mancati guadagni perché non hanno, oggettivamente, potuto vendere le destinazioni invernali legate all’emissione ed il possesso del passaporto?"

"Ad oggi, non è possibile prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto - sottolinea l'agente di viaggio - in tempi ragionevolmente brevi, presso la Questura di Parma per motivi che non siano di lavoro o di salute. Si parla di un’attesa di almeno 5 mesi. Quindi al cittadino, in primis, è negato il diritto di avere un documento per spostarsi.

Al cittadino è negata la possibilità di organizzare le sue vacanze sfruttando le migliori tariffe aeree, gli sconti di prenotazione anticipata, l’opzione figlio che viaggia gratuitamente (ovviamente contingentata ai primi fortunati che riescano a prenotare), è negata la scelta di strutture con il miglior rapporto qualità/prezzo (perché sono le prime ad essere esaurite) e tanto altro.

E parliamo delle agenzie di viaggio, che escono da due anni di fatturato quasi a zero, che perdono tutte le vendite a lungo raggio perché i potenziali clienti non sanno se potranno avere il passaporto e, giustamente, non si azzardano a prenotare. Ora io mi chiedo: chi restituirà i soldi, spesi in più, alle persone che non hanno potuto organizzarsi tempestivamente, per questi tempi di attesa di cui non si vede la fine?

Chi restituirà alle agenzie di viaggio tutti i mancati guadagni perché non hanno, oggettivamente, potuto vendere le destinazioni invernali legate all’emissione ed il possesso del passaporto? Poi certo ci sono problemi più importanti delle vacanze, per carità ma mi piacerebbe potere fare il mio lavoro di agente di viaggio con un minimo di serenità. Credo di avere già espiato abbastanza i miei peccati con lo stop da Covid e con la cancellazione dei voli della scorsa estate".