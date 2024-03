Passaporti, l'agenda riapre ma è bloccata: "Ci provo da 7 ore"

"Dalla mezzanotte sto provando ad accedere al portale della Questura di Parma per prendere un appuntamento per il passaporto ed è ancora tutto bloccato". Alle ore 14.30 di lunedì 11 marzo, secondo il racconto di una lettrice, il sistema è ancora bloccato, nonostante proprio per oggi sia stata comunicata la riapertura dell'agenza online, per la prenotazione degli appuntamenti dal 16 al 29 marzo. "Da sette ore il portale non dà possibilità di prendere un appuntamento. C'è scritto anche che si può fare domanda anche se hai il domicilio in un altro comune ma nel concreto non si riesce ad accedere: quando metti un altro domicilio non c'è possibilità di prenotare. Chiamando il numero dell'ufficio relazioni con il pubblico si trova sempre occupato"

"La Questura di Parma - si legge in una nota - ribadisce che a tutti i cittadini e cittadine è garantito l'appuntamento in caso di necessità ed urgenza e ricorda che è possibile rivolgersi agli uffici o scrivere all'indirizzo mail dell'Urp della Questura di Parma urp.quest.pr@pecps.poliziadistato.it per prendere appuntamento per richiedere il passaporto in caso di particolari urgenze. In caso di richiesta del passaporto per viaggi aerei sarà necessario mostrare la prenotazione del titolo di viaggio"