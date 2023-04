Passaporti, a Parma è impossibile averlo: "Non ci sono disponibilità per appuntamenti"

Caos passaporti. A Parma è ancora tutto fermo. Abbiamo provato a prenotare un appuntamento presso la Questura di Parma per il rilascio di un passaporto per poter partire per una vacanza all'estero nei prossimi mesi ma attualmente, come abbiamo visualizzato all'interno del sito della polizia di stato allestito appositamente: "Non ci sono disponibilità nelle strutture della tua provincia". Dopo aver compilato il modulo per la richiesta di un appuntamento abbiamo atteso qualche giorno per l'aggiornamento eventuale della pagina ma la risposta è sempre la stessa: "Non ci sono disponibilità nella tua provincia".

Passaporti, a Parma "non ci sono disponibilità per appuntamenti"

La procedura per il collegamento al sito Passaportonline che, come abbiamo verificato, ogni tanto si blocca (per cui la procedura deve essere ripetuta da capo) prevede l'accesso tramite Spid. Dopo aver inserito tutti i dati, abbiamo provato a chiedere il rilascio di un nuovo passaporto, calibrando la richiesta sulla provincia di Parma, per poter appunto partire per una vacanza all'estero nei prossimi mesi.

Niente da fare. La pagina riporta sempre la stessa dicitura: "No, nessun disponibilità a fissare appuntamenti". Come segnalato da numerosi lettori ottenere un passaporto a Parma è molto complesso. In alcune segnalazioni si parlava di attese di circa cinque mesi per prendere un appuntamento. Attualmente, invece, non c'è nessuna disponibilità per quanto riguarda la città di Parma.

Ecco le istruzioni della Questura di Parma per la richiesta del passaporto. "Chi intende richiedere il rilascio del passaporto deve prenotarsi on line, tramite il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it”, oppure nel caso che non si abbia tale possibilità, tramite gli uffici anagrafe dei comuni di residenza. Ogni appuntamento è riservato ad una sola persona e deve riguardare solo ed esclusivamente la presentazione dell’istanza. Nei casi di urgenze eccezionali, adeguatamente documentate, le pratiche, in deroga al sistema di prenotazione on line, saranno trattate tempestivamente senza la necessità che il cittadino richieda un appuntamento. In tali casi gli utenti dovranno rivolgersi all’U.R.P. della Questura"

Niente passaporto, i viaggi saltano: agenzie di viaggio in difficoltà

A causa del ritardo passaporti, come sottolineato da Vamonos Vacanze, sono saltati 100 mila viaggi organizzati, con una conseguenza di 180 milioni di euro di mancate vendite per il sistema italiano delle agenzie di viaggio. I disservizi provocano gravi conseguenze economiche anche alle agenzie di viaggio di Parma e provincia. Le persone senza passaporto non possono partire e i viaggi vengono annullati o non programmati. La situazione rischia di aggravarsi in vista delle vacanze estive.