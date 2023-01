Passaporti: coda dalle tre di notte davanti alla Questura

Code fin dalle 3 di notte davanti alla Questura di Parma per uno dei giorni openday per l'ufficio passaporto. E' questa la segnalazione che ci è arrivata da diversi lettori, che hanno inviato anche alcune foto delle persone in attesa davanti agli uffici di borgo della Posta. Tantissimi cittadini, circa 150 persone, si sarebbero messe in coda, già nel corso della notte, per arrivare tra i primi settanta che oggi potevano accedere al servizio. Il prossimo opeday per il passaporto sarà il 22 gennaio.