Chiedilo a Parmatoday, è ancora caos passaporti: mesi di attesa e sempre più persone rinunciano a partire

LA LETTERA DI MARA CERATI - Buongiorno, mi unisco all’appello di Ileana Gaiani su ParmaToday e al coro di lamentele che da tempo segnala l'impossibilità di effettuare una prenotazione per rinnovare il passaporto alla Questura. Ho il passaporto scaduto e devo effettuare un viaggio all’estero, sto tentando ogni giorno di trovare una disponibilità sul sito e al telefono. Ho scritto come allegato sotto ma non vi è alcun riscontro. Una vergogna. Grazie per la visibilità di questa situazione.

La risposta: "Abbiamo inoltrato la sua richiesta all'ufficio competente. Sarà ricontatta al più presto. Per contattarci non risponda all'indirizzo di posta elettronica noreply@poliziadistato.it visibile da questo messaggio. Può utilizzare il modulo "scrivici" raggiungibile alla pagina https://www.poliziadistato.it/scrivici/message"

LA LETTERA DI ANDREA - Se volete fornire un servizio davvero utile a questo problema, chiedendo ovviamente il consenso all'utente citata nell’articolo: *Chiedilo a Parmatoday: "Sono all'estero e il passaporto mi scade a maggio: prendere un appuntamento a Parma è impossibile” dovreste fornire la mail dove scrivere per poter intraprendere come suggerito un’azione collettiva visto che il problema riguarda davvero tante persone.

La risposta della redazione - Il tema dei ritardi per il passaporto non riguarda solo Parma ma un problema a livello nazionale. A causa del ritardo passaporti per esempio, come sottolineato da Vamonos Vacanze, sono saltati 100 mila viaggi organizzati, con una conseguenza di 180 milioni di euro di mancate vendite per il sistema italiano delle agenzie di viaggio. I dati a livello locale non sono ancora disponibili ma sicuramente disservizi di questo tipo hanno conseguenze economiche anche sulle agenzie di viaggio di Parma e provincia. Le persone senza passaporto non possono partire e i viaggi vengono annullati o non programmati. La situazione rischia di aggravarsi in vista delle vacanze di Pasqua e della bella stagione. Non esiste attualmente un'azione collettiva legata a questo tipo di disservizi ma invitiamo le lettrici e i lettori a scriverci per segnalarci tutte le situazioni di disagio.