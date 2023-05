Polizia: nuovi posti per la prenotazione all’Ufficio Passaporti

Al fine di soddisfare l’elevato numero di richieste di passaporti provenienti dai cittadini di Parma e Provincia, notevolmente aumentate con l’avvicinarsi della stagione estiva, la Questura di Parma ha incrementato il numero dei posti a disposizione per prendere un appuntamento finalizzato al disbrigo delle pratiche per il rilascio dei titoli validi per l’espatrio.

Tale incremento si inserisce nel solco del proficuo lavoro già svolto dall’Ufficio Passaporti della Questura, che, nel corso degli ultimi mesi, ha posto in essere un notevole sforzo per far fronte all’aumento delle richieste provenienti dalla cittadinanza, rilasciando solo nel quadrimestre gennaio – aprile 2023 quasi 10.500 passaporti, a fronte dei 4.000 titoli rilasciati nel medesimo periodo dell’anno precedente.

In particolare, l’Agenda Elettronica – il sistema di prenotazione online che garantisce a chi intende richiedere il rilascio del passaporto, di ottenere, per produrre l'istanza ed i relativi documenti allegati e per depositare le impronte, un appuntamento allo sportello della Questura – è stata aperta fino al 30 settembre 2023.

Ne consegue che, a partire da domani 25 maggio, i cittadini interessati, collegandosi al sito internet https:\\www.passaportonline.poliziadistato.it, potranno prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Passaporti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle 13,00, e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00, fino al 30 settembre 2023.

Giova precisare che i posti disponibili giornalmente non sono illimitati. Per tale ragione si raccomanda alla cittadinanza di prenotare un appuntamento solo ove sia necessario, avendo programmato una partenza entro il 30 settembre 2023.

Ciò per evitare di “sovraccaricare” il sistema di prenotazione, togliendo in tal modo la possibilità di prenotare l’appuntamento a chi ha maggiore urgenza di avere la disponibilità del passaporto.

A proposito delle urgenze, si rappresenta che la Questura garantirà la trattazione prioritaria delle pratiche di rilascio dei passaporti nei confronti di coloro che, pur essendosi prenotati sull’Agenda Elettronica, a fronte di specifiche motivazioni (comprovate ad esempio dal possesso di un biglietto di viaggio), debbano partire in una data antecedente a quella della prenotazione.

In tal caso il cittadino dovrà comunque prendere un appuntamento all’Ufficio Passaporti tramite il sito internet https:\\www.passaportonline.poliziadistato.it e successivamente inviare una mail all’indirizzo dipps162.00f0@pecps.poliziadistato.it indicando gli estremi della prenotazione effettuata sull’Agenda Elettronica, nonché la documentazione comprovante l’urgenza e il proprio recapito telefonico.

Sarà cura della Questura contattare il cittadino e calendarizzare un appuntamento nel giro di pochi giorni.

Si raccomanda infine di presentarsi all’Ufficio Passaporti con la documentazione completa.