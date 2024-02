Passaporti, torna la protesta: "Da due mesi cerco di prendere un appuntamento ma la piattaforma è bloccata da ottobre"

Tornano le proteste per le difficoltà nel prendere un appuntamento per richiedere il passaporto alla Questura di Parma. Una nostra lettrice segnala che da due mesi sta cercando di prenotarsi per poter richiedere il documento. "Da due mesi sto cercando di prendere un appuntamento ma non ci riesco perchè la piattaforma è bloccata dal mese di ottobre. Sono sconvolta". La Questura ha ribadito che, per chi è in possesso di un biglietto aereo e segnala la situazione, l'appuntamento viene dato. Non tutti però sono in questa situazione. "Credo di avere il diritto a fare il passaporto anche se non ho un biglietto aereo e non devo partire nell'immediato" sottolinea la cittadina.

"La Questura di Parma - si legge in una nota - ribadisce che a tutti i cittadini e cittadine è garantito l'appuntamento in caso di necessità ed urgenza e ricorda che è possibile rivolgersi agli uffici o scrivere all'indirizzo mail dell'Urp della Questura di Parma urp.quest.pr@pecps.poliziadistato.it per prendere appuntamento per richiedere il passaporto in caso di particolari urgenze. In caso di richiesta del passaporto per viaggi aerei sarà necessario mostrare la prenotazione del titolo di viaggio"