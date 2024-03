Passaporto: domani riapre l'agenda elettronica

Saranno in tanti domani mattina a mettersi in 'coda' virtualmente per prendere un appuntamento per il rilascio del passaporto. Dall'11 marzo infatti verrà riaperta l'agenda elettronica per la prenotazione degli appuntamenti dal 16 al 29 marzo. Dopo le proteste dei cittadini nel corso degli ultimi mesi la Questura di Parma ha deciso di riaprire la prenotazione online. La successiva apertura sarà calendarizzata per la giornata del 2 aprile, per altri 15 giorni

"La Questura di Parma - si legge in una nota - ribadisce che a tutti i cittadini e cittadine è garantito l'appuntamento in caso di necessità ed urgenza e ricorda che è possibile rivolgersi agli uffici o scrivere all'indirizzo mail dell'Urp della Questura di Parma urp.quest.pr@pecps.poliziadistato.it per prendere appuntamento per richiedere il passaporto in caso di particolari urgenze. In caso di richiesta del passaporto per viaggi aerei sarà necessario mostrare la prenotazione del titolo di viaggio"