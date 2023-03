Chiedilo a Parmatoday: "Sono all'estero e il passaporto mi scade a maggio: prendere un appuntamento a Parma è impossibile" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

LA LETTERA DI ILEANA GAIANI - Egregia redazione, mi unisco al coro di lamentele che da tempo segnala l'impossibilità di effettuare una prenotazione per rinnovare il passaporto alla Questura di Parma. Mi trovo all'estero ed avendo il passaporto in scadenza a maggio 2023, sto tentando ogni giorno di trovare una disponibilità sul sito della polizia così da tornare appositamente in Italia per poi ripartire, ma senza esito alcuno. Alla voce "inserisci appuntamento" appare costantemente "Disponibilità: No" da Dicembre scorso. Inutili anche i tentativi di contattare il numero della Questura, sempre occupato o senza risposta. Ho segnalato la cosa al Prefetto il quale mi ha risposto semplicemente di scrivere all'ufficio Urp. In qualità di cittadina italiana, vorrei cortesemente sapere come si può intraprendere un'azione collettiva per denunciare questa impossibilità di rinnovare un documento fondamentale gli spostamenti, senza il quale vengono negate le possibilità di lavoro e libera circolazione sul territorio

La risposta della redazione - Il tema dei passaporti continua a provocare proteste tra i nostri lettori che da tempo tentato di prendere un appuntamento presso la Questura di Parma. In particolare Ileana si trova attualmente all'estero e ha la necessità di effettuare una prenotazione, con il passaporto in scadenza a maggio del 2023. Come lei altre persone hanno la stessa necessità. Il passaporto è un documento fondamentale per gli spostamenti e nonostante gli sforzi che sono stati messi in campi la situazione, per come ci è stata segnalata anche da altri lettori, continua ad essere problematica.