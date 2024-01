Passaporto? A Parma è quasi impossibile farlo: "Non c'è disponibilità per appuntamenti"

Prenotare un appuntamento a Parma per fare il passaporto? E' quasi impossibile. Dopo il caos degli ultimi mesi tornano le problematiche per i cittadini che hanno intenzione di chiedere o rinnovare il passaporto, richiesta che possono fare solo alla Questura di Parma. Abbiamo provato a collegarci al sito pensato appositamente per le prenotazioni. La risposta che viene data è che non c'è nessuna disponibilità. "La sede non offre al momento disponibilità di appuntamenti" è la risposta che ci è stata data nel campo 'Prima disponibilità' dove teoricamente dovrebbero apparire le prime date disponibili nel 2024 per prenotare un appuntamento.

Abbiamo provato più volte nelle ultime settimane ad effettuare la prenotazione ed il risultato è stato lo stesso. Anche diversi cittadini hanno segnalato la situazione. "Non è accettabile che la situazione sia questa: non ci sono date disponibili per gli appuntamenti. E' una vera e propria limitazione della libertà personale perchè se non posso prenotare un appuntamento non posso avere il passaporto e non posso di conseguenza effettuare il viaggio che avevo programmato, né per svago né per lavoro" è il commento di uno dei cittadini che ha provato ad effettuare la richiesta.