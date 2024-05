La passeggiata del daino in viale Maria Luigia

Un daino si aggira nei pressi del Lungoparma, all'altezza di viale Maria Luigia. L'allarme è scattato nella serata di lunedì 6 maggio. Il grosso animale, che ha percorso tutto l'argine del torrente, si è ritrovato poi ad attraversare il viale delle scuole. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale ed alcuni veterinari. Gli operatori del 115, insieme agli agenti, sono riusciti a fermare il daino in un angolo. A quel punto i veterinari sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità. La presenza del daino aveva suscitato interesse ma anche qualche paura per la presenza di un animale selvatico in una zona centrale della città.