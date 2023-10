Patti Smith in concerto, come cambia la viabilità

In occasione del concerto di Patti Smith del 4 ottobre 2023 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dal 02/10/2023 al 05/10/2023 dalle 00:00 alle 24:00:

Via Pisacane

Destituzione stalli ciclomotori e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24.

Dalle 07:00 del 02/10/2023 alle 24:00 del 05/10/2023:

Piazza Duomo

Restringimento di carreggiata.

Istituzione del divieto di circolazione a termine allestimenti eccetto mezzi diretti Curia Vescovile.

Dalle ore 13:00 del 04/10/2023 alle ore 01:00 del 05/10/2023 e comunque fino a cessate esigenze:

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza nei seguenti tratti stradali: Piazza Duomo eccetto veicoli diretti Curia Vescovile (limite accessi alle ore 16:00 del 04/10/2023); Strada Al Duomo eccetto diretti Curia Vescovile (limite accessi alle ore 16:00 del 04/10/2023); Piazzale Battistero breve tratto compreso tra il Battistero di Parma e piazza Duomo; Borgo XX Marzo intersezione Borgo S. Biagio; Strada del Consorzio; Via Cardinal Ferrari - da Via B. Longhi a Piazza Duomo; Vicolo del Vescovado.

Destituzione dei dehors di Strada al Duomo il giorno 04/10/2023 dalle ore 15:00, alle ore 05:00 del giorno successivo. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni degli organi di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.