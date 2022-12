Patto sociale per il Comune di Parma: incontro al palazzo del Governatore

E’ in programma lunedì 12 dicembre, dalle 9 alle 13, all’Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore, l’incontro dal titolo: “Patto sociale per il Comune di Parma”. Sarà l’occasione per gettare le basi del nuovo welfare cittadino, in vista dei prossimi anni di mandato, attraverso la sinergia di azione ed il coinvolgimento di diversi attori, partendo dall’Università di Parma, dalla Aziende Sanitarie del territorio e dai soggetti del Terzo Settore.

L’incontro, pubblico, prenderà avvio alle 9 con la registrazione dei partecipanti. Alle 9.15 è previsto il saluto delle autorità con il Sindaco, Michele Guerra; il Magnifico Rettore dell’Università di Parma, Paolo Andrei; il Presidente della Provincia, Andrea Massari; il Commissario Straordinario Asul e Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Massimo Fabi, e Pierantonio Muzzetto, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma.

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube Città di Parma al seguente link: https://bit.ly/3W1LdW9

Modera l’incontro Antonio Nouvenne, Consigliere incaricato per le “Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio”.

Il momento sarà l’occasione per affrontare temi cruciali per il futuro dei servizi socio sanitari della città, in un’ottica condivisa.

L’Assessore alle Politiche Sociali con deleghe all’emergenza abitativa, welfare di comunità, contrasto alle povertà e alle fragilità e politiche per la salute, Ettore Brianti, aprirà la giornata con un intervento su: “Linee strategiche delle politiche sociali e sanitarie”. Seguirà il contributo della professoressa Vincenza Pellegrino, Associata di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Università di Parma, su “Un osservatorio quantitativo e qualitativo delle politiche al servizio dell'innovazione sociale”. Luigi Squeri, Dirigente del Settore Sociale del Comune di Parma, e Antonio Balestrino, Direttore del Distretto di Parma dell’Azienda Usl, si focalizzeranno sugli “Strumenti per favorire la programmazione partecipata nelle politiche sociali e sociosanitarie”. Seguiranno gli interventi di Roberto Berselli, membro del Direttivo del Forum Terzo Settore Parma, di Arnaldo Conforti, Direttore di CSV Emilia, di Roberta Lasagna, Presidente del Settore di ConfCooperative Federsolidarietà di Parma e Michela Bolondi, Vice presidente LegacoopEmiliaOvest, che si confronteranno sul tema: “Ruoli e responsabilità della rete nella programmazione e attuazione delle politiche sociosanitarie”.

Previsti, poi, Cinque gruppi di lavoro: – Case della Comunità, con Francesco Necchi e Antonio Nouvenne; - Dimissioni Difficili e Protette, con Elisa Azzali e Tiziana Meschi; - Dsm e Disabilità, con Luigi Squeri e Patrizia Ceroni; - Famiglia e Genitorialità, con Roberto Abbati e Antonella Squarcia; - Dsm e Fragilità Adulti, con Michela Mazza e Silvia Codeluppi.

Verrà, quindi, affrontato il tema: “La sfida della prossimità” con Lisa Gattini, Segretaria Generale Cgil Parma; Angela Calò, Segretaria Generale Aggiunta Cisl Parma Piacenza e Maurizio Frigeri, Responsabile politiche sociali e sanitarie Uil ER sede di Parma.

Le conclusioni saranno a cura di Anna Rita Maurizio, Presidente della VI Commissione Consiliare del Comune di Parma, “Welfare, Politiche Abitative e Lavoro”.