“Patto” tra ASP Parma e Università di Parma per tirocini formativi e post-laurea per studenti o laureati

“Patto” tra Università di Parma e ASP Parma per lo svolgimento di tirocini formativi e post-laurea a favore di studenti frequentanti o laureati, in applicazione della Legge 92 del 28.06.2012 e dell’Accordo del 25 maggio 2017 “Linee-guida in materia di tirocini”.

A partire da novembre 2021 studenti in corso o appena laureati (si prevendono inizialmente 4-5 tirocini) hanno la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità all’interno dell’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona di Parma, in un contesto lavorativo stimolante e sfidante. Per i giovani è prevista un’indennità di tirocinio di 650 euro mensili.

Gli intenti che si intendono perseguire:

consentire agli studenti di interfacciarsi con il mondo del lavoro, in un contesto di erogazione di servizi alla persona che guarda alla fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili, famiglie in condizione di emergenza abitativa), ma anche alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e alla possibilità di innovare i processi amministrativi (gare, contratti, controllo di gestione) e di gestione delle risorse umane;

favorire all’interno di ASP Parma, grazie al contributo dei giovani, la presenza di punti di vista sui servizi alla persona più “freschi” e dinamici, per agevolare politiche di miglioramento dei processi di gestione sempre più attente alla dimensione interpersonale, alla comunicazione, all’ascolto dei familiari e alla risposta ai bisogni emergenti, anche del contesto cittadino;

favorire la crescita, già all’interno del piano di studi universitario, di esperienze qualificanti di approccio al mondo del lavoro, sempre più orientate alla professionalizzazione e all’inserimento in contesti di intervento importanti per la vita dei cittadini di Parma.

Università di Parma e ASP Parma intendono avviare un rapporto di collaborazione proficuo e di lungo termine, che rappresenti un modello virtuoso di collegamento tra il mondo accademico e quello lavorativo, con particolare attenzione alla dimensione pubblica dell’erogazione dei servizi, in un campo complesso e multidimensionale quale può essere quello rappresentato da ASP Parma, che opera su molteplici ambiti di intervento: anziani, disabili, minori e famiglie, ma anche in campo culturale.

ASP Parma si rende inoltre disponibile a garantire iniziative di informazione/formazione sugli ambiti di intervento in cui opera nella città, qualora l’Università le ritenesse necessarie per sviluppare ulteriormente la possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.