Paura a Collecchio: crolla il cornicione all'ingresso della scuola elementare

Paura all'ingresso della scuola elementare di Collecchio all'ora di pranzo di sabato 2 gennaio. Per cause in corso di accertamento è crollato il cornicione posto davanti all'ingresso delle scuole elementari Verdi nel complesso scolastico di via San Prospero. I residenti, intorno all'ora di pranzo, ha sentito un forte boato e poi si sono accorti che il cornicione era crollato, forse sotto il peso della neve. L'area è stata messa in sicurezza: ora la struttura dovrà essere rimessa in sesto in vista della riapertura delle scuole, fissata per il 7 gennaio.