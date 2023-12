Pd-IV: salvare il castello di Torrechiara a Langhirano

Scongiurare la chiusura, anche temporanea, del castello di Torrechiara, nel comune di Langhirano, in provincia di Parma, con particolare riguardo alla possibilità di una sua gestione autonoma.

A chiederlo, in un'interrogazione, sono Matteo Daffadà (Pd) e Pasquale Gerace (Italia Viva) che ricordano come "la situazione attuale offre l’occasione per una riflessione sulla gestione del castello e le sue prospettive future: già nel 2020 era stata intrapresa la strada per arrivare ad un accordo di valorizzazione tra Comune e Ministero per farsi carico della gestione del museo come già fatto in altri siti in Emilia-Romagna, ma il processo è stato interrotto dalla pandemia".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "se ritenga opportuno interagire con il Ministero competente per trovare

soluzioni, affinché in futuro non si paventi la chiusura, anche temporanea, del suddetto castello, e per capire se il suddetto Ministero condivida l’idea di una gestione autonoma del castello come suggerito dall’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, e dal sindaco di Langhirano, Giordano Bricoli".

I due consiglieri chiedono, inoltre, "se ci siano le condizioni per riprendere il percorso intrapreso nel 2020 per un accordo di valorizzazione tra Comune e Ministero, considerando l’importanza del

castello di Torrechiara per il patrimonio culturale e l’economia della nostra regione".