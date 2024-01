Pecchia ospite de 'Gli Scarrozzati' a Inzago

Ieri pomeriggio si è respirata un’atmosfera davvero emozionante quando l’allenatore del Parma Calcio, Fabio Pecchia, è entrato nella residenza sanitaria disabili della Fondazione Sacra Famiglia di Inzago. Ad aspettarlo, con un bellissimo messaggio di benvenuto, c’erano i ragazzi più conosciuti con il nome de “Gli Scarrozzati”, con cui proprio Pecchia aveva interloquito online poche settimane fa grazie al supporto dell’educatore Paolo De Gregorio e del CSR gialloblu Giuseppe Squarcia. Un appuntamento che ha coinvolto l’allenatore del Parma Calcio a tutto campo fra emozione, autografi, video e fotografie, oltre naturalmente a rispondere alle tantissime curiosità degli ospiti della struttura.

Fondazione Sacra Famiglia accoglie, assiste, cura e accompagna bambini, adulti e anziani che soffrono di complesse o gravi fragilità o disabilità fisiche, psichiche e sociali, con un progetto per la qualità della vita, garantendo l’accesso alle terapie e ai sostegni necessari ad assicurare il miglior benessere possibile. Nella sede di Inzago, vivono 40 persone, affette da diverse patologie invalidanti (sclerosi multipla, SLA, esiti da incidenti stradali tra le altre), da anni ospitano personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo per una chiacchierata in un clima molto sdrammatizzante. Sono spesso citati come "Scarrozzati", il nome della compagnia teatrale nata proprio 7 annni fa e che vede recitare 11 ospiti e alcuni operatori della struttura di Inzago. "A gennaio saremo da voi a Milano…", questa era la promessa che aveva lanciato Fabio Pecchia alla fine dell’ultimo colloquio, insieme al responsabile dell’Ufficio Stampa Fabrizio Cometti. Promessa mantenuta oggi, a inizio 2024. Una promessa piena di gioia e di emozione