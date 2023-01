Pediatria d’urgenza: l’associazione La Coperta di Linus dona un respiratore pediatrico

Quadrotto dopo quadrotto in un instancabile lavoro all’uncinetto, le signore de La coperta di Linus confezionano decine di coperte di lana pensando sempre ai bambini dell’Ospedale di Parma. Da oltre sei anni il ricavato dei loro manufatti, inventati con entusiasmo e creatività, viene destinato alla Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale dei bambini e, negli ultimi tempi, al nuovo Centro oncologico.

Il loro lavoro ha permesso di acquistare apparecchiature per il benessere dei pazienti e delle loro mamme e il loro sforzo continua. Questa mattina hanno consegnato, con la presidente Marilia Zanichelli, un respiratore ad alti flussi alla struttura diretta da Icilio Dodi e firmato un simbolico mattoncino per il Centro oncologico, con una donazione del valore di 10mila euro per l’allestimento di uno spazio nella futura sede della Radioterapia dedicato ai pazienti più giovani con funzione di accoglienza, ma anche sanitaria (es. per la sedazione e il risveglio). Per raggiungere il loro obiettivo hanno confezionato, e soprattutto venduto, oltre 250 coperte.

“Abbiamo iniziato con i primi banchetti nel 2016 e da allora le nostre attenzioni sono andate al Pronto soccorso pediatrico – ha dichiarato Marilia Zanichelli - poi abbiamo trovato nuovi amici e volontarie e ora le nostre donazioni, oltre alla Pediatria d’urgenza vanno anche al nuovo Centro oncologico ma sempre pensando ai più piccoli”.

Un ringraziamento affettuoso è arrivato dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia che ha sottolineato come il respiratore sia stato utilizzato dal primo minuto che è entrato in reparto per un bambino di pochi mesi in crisi respiratoria ed ha quindi ringraziato le volontarie de La Coperta di Linus con le quali si è consolidata un’amicizia che si rinnova nel tempo.

“Quest’associazione è la dimostrazione che tante piccole cose, messe in fila una dopo l’altra, fanno grandi cose e sostengono i progetti per una sanità che vuole essere sempre migliore. Grazie per il loro impegno e il loro affetto”, ha concluso Nunziata D’Abbiero direttrice sanitaria ff dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

La coperta di Linus nasce nel 2016 dall’idea di due donne che hanno sempre amato lavorare con la lana e cucire. La loro passione ha coinvolto altre signore tanto che “Insieme si può” è diventato il loro slogan.