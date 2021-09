Pellegrino: chiuso al traffico il ponte sulla Utanella a Egola

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto totalmente il transito sul ponte sul torrente Utanella lungo la strada provinciale 109 di Fondovalle Stirone in località Egola, in comune di Pellegrino Parmense, a partire dalle ore 8,30 di martedì 28 settembre 2021, fino alla conclusione dei lavori in corso.



La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza del manufatto da parte della ditta incaricata, la Granelli Srl di Salsomaggiore Terme; infatti nell’ambito di tale intervento si rende indispensabile eseguire delle lavorazioni sull’intradosso dell’impalcato del ponte, per le quali risulta necessario chiudere completamente al transito il manufatto, per ragioni di sicurezza.



Il percorso alternativo consigliato è costituito dalla SP359R di Salsomaggiore e Bardi.