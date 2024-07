Pellegrino Parmense: da luglio s'intensificano i servizi di raccolta rifiuti

Novità in vista per la raccolta dei rifiuti per i cittadini di Pellegrino Parmense. Con l’affidamento in concessione ad Iren Ambiente Parma del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Parma, ATERSIR, Amministrazione comunale ed Iren Ambiente Parma avvieranno una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In particolare, come primo passo, nel Comune di Pellegrino Parmense partirà nella zona centrale del paese il servizio che intensificherà la raccolta “porta a porta” dei rifiuti. Ad ogni utenza verrà assegnato un contenitore rigido familiare per la raccolta del rifiuto residuo, rigido familiare o condominiale per la raccolta di organico e carta mentre per la raccolta di plastica e barattolame sarà consegnata una dotazione di sacchi. Il vetro dovrà essere conferito separatamente nei contenitori stradali dedicati; resta stradale, tranne che per la parte del centro, la raccolta del vegetale. In buona parte del forese la raccolta inizialmente resterà stradale per il rifiuto residuo, organico, carta, plastica barattolame e vetro. L’obiettivo dei nuovi servizi è rendere più capillare il servizio di raccolta domiciliare ed intercettare così sempre più materiale che, attraverso i corretti processi di riciclo, può essere trasformato e riutilizzato.

Il nuovo sistema di raccolta sarà un efficace strumento per ridurre la produzione dei rifiuti e far crescere i risultati della raccolta differenziata; questa riorganizzazione sarà fatta a passi successivi e si pone come ultimo obiettivo l’arrivo alla tariffazione puntuale, andando a premiare chi differenzia maggiormente e al contempo far sì che tutti, insieme, facciano la propria parte per la salvaguardia dell'ambiente.

A partire dalla seconda settimana di luglio gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegneranno il materiale per la raccolta: saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607. Per informazioni è possibile rivolgersi al Punto Ambiente temporaneo del Comune di via Micheli 5:

• lunedì 22 e 29 luglio e 5 agosto dalle 9.00 alle 13.00;

• sabato 27 luglio e 3 e 10 agosto dalle 9.00 alle 12.00.

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente - disponibile per sistemi Android o iOS - su smartphone o tablet sarà possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune ed avere informazioni dettagliate su sistema di raccolta, strutture sul territorio ed organizzazione dei servizi ambientali.