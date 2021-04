Pellegrino: senso unico alternato con semaforo sul ponte della Sp 30

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si circolerà a senso unico alternato, regolato da semaforo in funzione 24 ore su 24, sul ponticello stradale posto sulla strada provinciale n. 30 “di Pellegrino”, dalle ore 7 di lunedì 12 aprile 2021.

La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta Dallara Costruzioni di Varano de’ Melegari di eseguire i lavori di messa in sicurezza del manufatto mediante restauro conservativo dell'arco in muratura.

Infatti, per l’esecuzione delle opere è necessario operare su parte della carreggiata, da qui la necessità di istituire il transito a senso unico alternato, mediante regolazione semaforica.

La misura avrà una durata presunta di 30 giorni, e comunque fino al termine dei lavori.