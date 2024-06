Per i cittadini è più facile trovare lavoro a Parma, male al Sud

C'è anche Parma tra le città italiane dove oltre la metà dei cittadini ritiene che sia facile trovare un buon lavoro. Ed è in buona compagnia, se si pensa che c'è Bolzano/Bozen, Milano, Trento, Brescia, Bergamo (con quote molto simili a quelle di Vienna, Parigi, Dublino). Le percentuali più basse sono rilevate nelle città dell’Italia meridionale. Così la rilevazione Quality of life in European cities, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell'Istat in una selezione di città europee.

In gran parte delle città dell’universo d’indagine, percentuali relativamente basse di persone ritengono facile trovare un buon alloggio a un prezzo ragionevole. Il problema è fortemente accentuato a Firenze, Milano e Bolzano/Bozen (dove meno del 5% dei residenti ritiene la ricerca di un alloggio un’operazione semplice).

In tutte le città osservate, oltre il 50% degli abitanti ritiene di poter contare sull’aiuto materiale da parte di amici, vicini e altre persone in caso di bisogno. Le quote di persone che pensano di poter ricevere aiuto non materiale sono coerenti con le precedenti ma tendenzialmente più alte.

A sentirsi soddisfatti per le scuole e gli altri servizi di formazione sono ampie quote della popolazione urbana della Ue, inclusa quella italiana. Con riferimento alle infrastrutture culturali (teatri, musei, biblioteche) le città italiane con i maggiori livelli di soddisfazione sono Milano, Trento, Bergamo, Parma, Brescia, Trieste, Bolzano/Bozen, Firenze. È quanto emerge dalla rilevazione Quality of life in European cities, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell'Istat in una selezione di città europee.