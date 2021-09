Per il ponte sul Ceno a Varano Melegari possibili futuri stanziamenti statali

"Al momento la Regione non può procedere direttamente con fondi propri per consolidare infrastrutture di interesse provinciale o comunale, ma valuterà la questione con il prossimo stanziamento di fondi statali destinati a tale tipo di viabilità".

Così l'Assessorato alla mobilità e trasporti, infrastrutture turismo e commercio in risposta ad un atto ispettivo trattato negli odierni lavori della Commissione territorio, ambiente e mobilità.

La vicenda del ponte sul torrente Ceno in località Varano Melegari è stata sollevata da un’interrogazione della Lega in cui si chiede l’intervento della Regione con finanziamenti specifici indirizzati ai comuni limitrofi alla infrastruttura che unisce la Val Ceno e la Val Pessola che non hanno risorse sufficienti per la riqualificazione dell’opera.

La stessa Lega, comprendendo i vincoli legislativi attuali che impediscono uno stanziamento diretto, "sperava in uno stanziamento straordinario a conferma di una rinnovata sensibilità per i temi della montagna, tanto da aver creato un Assessorato ad hoc".