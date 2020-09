Per la prima volta all’Università di Parma un Master di II livello in Ricerca preclinica e clinica. A dirigerlo è Susanna Esposito, professoressa ordinaria di Pediatria dell’Università di Parma, scienziata che ha condotto più di 200 studi clinici come principal investigator e che fa parte del Club delle Top Italian Women Scientists (TIWS).

Il Master di II livello in Ricerca preclinica e clinica mira a formare figure professionali in grado di pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione preclinica e clinica, analizzare criticamente i risultati ottenuti dalle ricerche e presentarli alla comunità scientifica. Figure professionali sempre più richieste dalle Università, dai Centri di Ricerca, dagli IRCCS, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende promotrici di studi clinici, dalle CRO (Contract Research Organization) e, più in generale, da ogni ente che svolga attività di sperimentazione e monitoraggio nel settore della ricerca preclinica e clinica.

Il Master propone un'offerta formativa a distanza che, mediante l'uso di strumenti multimediali e sistemi comunicativi interattivi, consentirà un'ampia interazione tra docenti e discenti, per favorire la partecipazione di professionisti che già lavorano.

L’obiettivo è fornire una completa formazione interdisciplinare su tutti gli aspetti scientifici, normativi, etici, organizzativi, promozionali dello sviluppo di un nuovo farmaco, raggruppando in un unico programma formativo argomenti che sono trattati marginalmente o sono del tutto assenti nei vari corsi di laurea. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, formatori esterni, dirigenti di aziende farmaceutiche e CRO, così da presentare, in modo obiettivo, l’intero settore, consentendo un ampio e vivo dibattito sulla materia. Saranno presentati “case study” e attivati stage in aziende. Le lezioni saranno erogate in modalità FAD (Formazione A Distanza), asincrona, sulla piattaforma dedicata dell’Università di Parma.

Il bando è disponibile sul sito dell’Università di Parma al link https://www.unipr.it/bandi/didattica/ricerca-preclinica-e-clinica-20202021 .

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 23 ottobre 2020.

Non è prevista una prova di ammissione. Le iscrizioni saranno ritenute valide sulla base dell’ordine di arrivo fino a un massimo di 50.

Per informazioni:

Alberto Argentiero e Cosimo Neglia, Laboratorio di Ricerca Clinica in Pediatria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (tel. 0521/702742, email: ctu.pediatriaparma@gmail.com).