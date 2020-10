“Per un uso consapevole dei media”: al via il nuovo progetto dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma

“Per un uso consapevole dei media” è il titolo del nuovo progetto realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma e dedicato all’analisi dell’utilizzo dell’immagine femminile nei media, nelle pubblicità, nella comunicazione e alla valorizzazione e sensibilizzazione per un uso positivo dell’immagine, rispettoso della dignità delle persone.

Mercoledì 28 ottobre 2020, alle 17.30, all’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore con la presentazione è previsto un primo incontro per il lancio del Protocollo d’intesa contro la pubblicità sessista del Comune di Parma, con la presentazione del libro “Schermi: se li conosci non li eviti. Manuale per un uso consapevole dei media” di Cesare Cantù e Lorella Zanardo (Franco Angeli 2020), con il lancio del percorso formativo “Educazione ai media e alla cittadinanza” rivolto agli/alle insegnanti di Parma e provincia.

Nella giornata sono previsti gli interventi di Nicoletta Paci, Assessora alle Pari opportunità del Comune di Parma, Lorella Zanardo, scrittrice e attivista, Cesare Cantù, regista televisivo con la moderazione del giornalista Gabriele Balestrazzi.

L’incontro è a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti attraverso la WebApp del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it/prenota

L’incontro è l’occasione per annunciare il percorso che condurrà, a partire dal protocollo firmato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e da IAP (Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria), a un accordo/protocollo fra i soggetti che a Parma si occupano di veicolare immagini, di creare pubblicità, si realizzare campagne di comunicazione: l’impegno dovrà essere quello di tutelare la dignità della donna, rispettare il principio di pari opportunità, evitare il ricorso a stereotipi di genere offensivi con la diffusione, invece, di valori positivi sulla figura femminile. Il percorso prevede il coinvolgimento di enti, associazioni, agenzie di pubblicità, società partecipate del Comune di Parma.

Inoltre sarà annunciato il percorso di formazione Educazione ai media e alla cittadinanza dedicato alle/agli insegnanti delle scuole medie superiori di primo e secondo grado condotto da Lorella Zanardo e da Cesare Cantù. Le/gli insegnanti saranno condotti a comprendere le dinamiche e le modalità proprie dei mezzi di comunicazione e acquisiranno competenze relative all’analisi di foto e video, alla decostruzione e contestualizzazione della comunicazione audiovisiva, alla capacità di reperire e riutilizzare a fini didattici video e immagini da Internet, con un particolare riferimento alla discriminazione e alla violenza di genere. Saranno inoltre affrontati i temi della gestione dei dati personali e del contrasto dell'odio digitale e sviluppate le competenze per la creazione di dibattiti in classe sui diversi aspetti del rapporto quotidiano con la tecnologia.

Questi gli appuntamenti successivi dedicati agli insegnanti e prenotabili sulla piattaforma SOFIA:

4 e 5 novembre 2020. Immagini e vita quotidiana: come diventiamo quello che siamo (codice id. 49726)

11 e 12 novembre 2020. Dal consenso alla critica: l’informazione e la pubblicità alla base della convivenza civile (codice id. 49727)

25 e 26 novembre 2020. Il volto del mondo: che faccia abbiamo in Rete? (codice id. 49728)

2 e 3 dicembre 2020. Umanità e oltre: media e tecnologia per guidare il futuro (codice id. 49730)

I moduli si terranno dalle 16.00 alle 18.30 (su piattaforma Zoom) con iscrizione su piattaforma SOFIA con codice indicato.

Le/i partecipanti avranno a disposizione 12 video didattici (3 per ogni modulo) come base di partenza per il lavoro in classe e materiale di approfondimento dei temi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.