Permessi di sosta: il 30 giugno è il termine ultimo

Infomobility comunica ai titolari di permessi di transito e sosta (esclusi permessi "NR"), che non hanno ancora provveduto al rinnovo per l’anno 2024 e ritengono di volerli rinnovare, di prendere contatto con la società scrivendo quanto prima a imobility@infomobility.pr.it o telefonando al numero verde 800.238.630 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 o dalle 14 alle 17 (festivi esclusi), in quanto il 30 giugno 2024 è il termine ultimo oltre il quale non saranno più validi. Si precisa che esclusivamente i permessi di transito dei titolari di posto auto in ZTL (permessi “NR”) verranno prorogati al 30 settembre 2024, entro il quale gli interessati riceveranno comunicazione specifica. Ricordiamo che i permessi Auto Amica Ambiente, i permessi disabili e i permessi temporanei come sempre devono essere rinnovati in base alla loro data di scadenza.