Permessi di transito e sosta: prorogata la scadenza al 31 marzo 2024

Infomobility comunica che i permessi di transito e sosta in scadenza il 31 dicembre 2023, in base all’ordinanza del Comune di Parma, vista la ridefinizione in corso di alcune tipologie di permessi, sono tutti prorogati al 31 marzo 2024. Non rientrano nella proroga i permessi AAA e i permessi disabili. La procedura per il rinnovo non è al momento attiva. Maggiori informazioni verranno fornite agli interessati e pubblicate sul sito www.infomobility.pr.it a partire dal mese di gennaio 2024.