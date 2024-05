Peste suina, Buia chiede un cambio di passo: "Serve agire in fretta"

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 maggio a Palazzo Soragna un incontro di aggiornamento sulla gestione del contrasto all’epidemia di Peste Suina Africana, organizzato dall’Unione Parmense degli Industriali d’intesa con il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra. L’incontro, a cui hanno partecipato numerose aziende e i rappresentanti dell’intera filiera (dagli allevamenti agli stabilimenti di macellazione, ai produttori di salumi) oltre che sindaci e istituzioni della provincia di Parma, di quelle vicine e del territorio regionale, si proponeva di compiere un passo avanti per individuare soluzioni concrete e rapidamente attuabili allo scopo di contenere e superare la fase epidemica in corso e riportare alla normalità il rapporto della filiera con il mercato.

La diffusione della peste suina africana in alcuni cinghiali ha infatti già prodotto, nonostante l’assoluta e comprovata sicurezza delle carni per l’uomo, la chiusura di alcuni mercati esteri all’esportazione di salumi, con conseguenze che possono mettere a rischio un comparto che, in forma diretta e indiretta, occupa circa 50 mila addetti; un settore che negli ultimi anni ha visto le sue imprese investire fortemente per cogliere le opportunità delle piazze internazionali e che contribuisce in modo significativo al Pil Italiano e alla definizione dell’alta qualità del suo Made in Italy. Oltre al Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali che ha coordinato l’incontro, sono intervenuti, a portare la voce delle imprese, il Presidente Upi Gabriele Buia e la Presidente di Confindustria Emilia-Romagna Annalisa Sassi.

A rappresentare il Governo e le istituzioni nazionali preposte alla gestione delle problematiche legate alla PSA sono intervenuti, oltre al Senatore La Pietra, il Sottosegretario di Stato per la Salute Marcello Gemmato in collegamento web, il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana Vincenzo Caputo e il Direttore generale per l’igiene e la Sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute Ugo Della Marta.

I Ministeri presenti hanno aggiornato sulla definizione di un nuovo piano di azioni, già sperimentate, che si prefigge tre obiettivi principali: contenere la diffusione della peste suina attraverso l’impiego di uomini e risorse dedicate, agire sulla messa in sicurezza della filiera valorizzando l’alto livello di difesa biologica presente nelle sue imprese e fare leva sulla diplomazia commerciale per convincere i mercati già chiusi a rivedere le proprie posizioni. I rappresentanti delle aziende hanno apprezzato il recente cambio di passo nella gestione della problematica, ma hanno richiamato l’attenzione sull’assoluta esigenza di un’azione incisiva e rapida per contenere gli effetti devastanti di questa situazione sull’intera filiera. Nei prossimi giorni sono in programma diversi incontri a livello ministeriale sul tema su cui gli intervenuti hanno ribadito la disponibilità a successivi aggiornamenti.