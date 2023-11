Ecco il piano delle opere pubbliche, 34 milioni di euro di mutui nel 2024: 8 milioni per la piscina di via Zarotto

Trentaquattro milioni di euro di mutui nel 2024, settantaquattro milioni di euro tra il 2024 e il 2026, otto milioni di euro per la riqualificazione della piscina Ferrari in via Zarotto - progetto che sta molto a cuore ai residenti del quartiere San Lazzaro Lubiana, dopo i vari ritardi che hanno contraddistinto il percorso - cinque milioni per riqualificare l'area dell'Ex Scalo Merci, al centro delle polemiche sulla presenza di situazioni di degrado diffuso, sei milioni e mezzo per la riqualificazione di Forma Futuro, cinque milioni e mezzo per la ristrutturazione della scuola Vicini e un milione e 800 mila euro per la scuola di Vigatto.

Due milioni di euro per riqualificare piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa, 5 milioni per l'ex Scalo Merci

Il piano triennale delle opere pubbliche è stato annunciato nel corso del Consiglio comunale da Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Parma. Verrà anche riqualificato anche piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa grazie ad un investimento di 2 milioni di euro, arriveranno due nuove piste ciclabili - in via Emilia Est e in via Emilia Ovest - e verranno recuperate alcune aree verdi come il Parco Nord (il cui intervento è già in corso) e il parco Testoni. Verranno investiti anche 5.5 milionii di euro per riqualificare via Forlanini nel quartiere Spip.