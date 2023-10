Piattafroma Cude: più agevole l’accesso ed il transito dei mezzi con permesso per disabili

Anche Parma ha aderito alla piattaforma Cude con la possibilità per chi è in possesso di permessi per disabili di muoversi più agevolmente in Italia ed in Europa, utilizzando l’apposita App.

Al link Microsoft Word - ManualeUtente_PiattaformaCUDE_ Cittadino-1.0.docx (ilportaledellautomobilista. it) è consulatbile e scaricabile apposita brochure illustrativa delle funzionalità.

Il Registro Pubblico CUDE è la banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative ai CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), i contrassegni dei cittadini disabili italiani.

Grazie alla digitalizzazione dei dati dei contrassegni, il Registro Pubblico CUDE rappresenta un patrimonio informativo nazionale che consente una migliore accessibilità e una rapida registrazione e condivisione dei dati per facilitare con efficacia la gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale.

La sua introduzione permetterà a chi possiede il CUDE di spostarsi tra Comuni senza dover effettuare comunicazioni per il transito in zone a traffico limitato. In questo modo, la polizia locale potrà verificare in tempo reale l’autenticità e la validità del contrassegno. Inoltre, le amministrazioni potranno gestire i contrassegni delle persone con disabilità, verificarne i dati e condividerli tra di loro.

Il servizio è online accessibile dal portale Istituzionale del Comune di Parma che dal sito di Infomobility spa.

I titolari di permessi disabili rilasciati dal Comune di Parma (loro delegati o tutori), compilando il modulo potranno richiedere il codice CUDE che permetterà, in modo autonomo, di accedere alla piattaforma e visualizzare lo stato del proprio contrassegno e di operare sulle targhe ad esso collegate per abilitarle ai privilegi previsti dalla normativa finalizzata ad agevolare la mobilità delle persone titolari di Contrassegno unificato disabili europeo.