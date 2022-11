Piazza Garibaldi, arriva l'Albero di Natale

E' arrivato l'Albero di Natale in Piazza Garibaldi. Per addobbare la città, dal primo dicembre le luminarie saranno accese dalle 17 alle 24 e a dicembre, l'8 come da tradizione, ci sarà l'accensione dell'albero in Piazza Garibaldi oltre che degli addobbi luminosi che lo decorano. Quest'anno ci sarà anche un secondo albero di Natale, radicato all’interno del “Parco Ducale” nelle immediate vicinanze del Palazzo Ducale e visibile da viale Piacenza a seguito dei lavori di valorizzazione e recupero del Parco stesso. L’importo stimato della spesa si aggira intorno ai 123 mila euro, comprensivo di oneri di sicurezza pari a quasi 6 mila euro.