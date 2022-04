Piazza San Pietro, Monsignor Solmi prima dell'incontro con Papa Francesco: "Momento di ripartenza"

Il vescovo di Parma, sua Eccellenza Monsignor Enrico Solmi, è partito per Roma per la Santa Pasqua. In agenda l'incontro con il Papa Francesvo in piazza San Pietro: "L'augurio è che sia un'esperienza bella, significativa e di pace - spiega il vescovo - questo è un momento importante per ripartire dopo la pandemia, nel segno della pace. Ognuno ha le proprie attese, i propri desideri".

IL VIDEO