Piena dei torrenti Parma e Baganza: abbassate le paratoie della cassa di espansione

In ragione dell’innalzamento dei livelli idrometrici dei torrenti Baganza e Parma, è in corso da stamattina un graduale abbassamento delle paratoie delle bocche della cassa di espansione del torrente Parma, gestita da AIPo, al fine di trattenere parte delle acque nella cassa e ridurre il deflusso verso la città - dove il Baganza si immette nel Parma - con l'obiettivo di mantenere i livelli entro soglie di sicurezza nel centro cittadino e a valle. Il personale AIPo è operativo dalla giornata di ieri su tutto il reticolo idrografico di competenza dell’area emiliana, attuando le azioni di monitoraggio e vigilanza, in coordinamento con tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile. Si allegano due foto della cassa di espansione del torrente Parma scattate stamattina (acqua di piena nella cassa; diga di ritenuta).