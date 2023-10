Piene dei fiumi, aggiornamento sul Parma

Le precipitazioni delle scorse ore hanno generato nuovi incrementi dei livelli idrometrici dei fiumi emiliani, in particolare Parma, Enza, Secchia e Panaro. Le casse di espansione dell'Enza hanno trattenuto parte consistente delle acque di piena. Secondo le previsioni diramate da ARPAE c'è la possibilità che l’Enza arrivi alla soglia 3 di criticità (m. 11 sullo zero idrometrico) a Sorbolo nel corso della mattinata: maggiori dettagli saranno possibili in corso di evento. Visto il rapido incremento dei livelli del Parma, intorno alle ore 9 sono state parzialmente abbassate le paratoie regolabili delle bocche della cassa di espansione del Parma, a Marano, trattenendo nella cassa parte della piena e lasciando defluire a valle una portata intorno ai 230 mc/s, entro soglie di sicurezza. Il Parma sta toccando in queste ore la soglia 2 di criticità (colore arancione) a Ponte Verdi. I tecnici AIPo, tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile e i volontari sono attivi per il monitoraggio e la vigilanza.