Piene dei fiumi e terremoti: il Comune ha approvato il piano di Protezione Civile

Il Consiglio comunale di Parma ha approvato l'aggiornamento al Piano comunale di Protezione civile, il documento che descrive le tipologie di eventi critici che possono accadere sul territorio del Comune di Parma (come, per esempio, piene dei corsi d'acqua e terremoti), gli effetti, i possibili danni a seconda della gravità e i modelli organizzativi per affrontarli. All'interno del piano sono indicati i rischi naturali o antropici presenti in città, quali sono i canali per ricevere informazioni attendibili in caso di allerta meteo o di evento calamitoso, quali i comportamenti da adottare per mettersi in sicurezza e quali sono le aree di attesa per la popolazione, primo punto di ritrovo e soccorso in caso di grave evento.