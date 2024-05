Piene dei fiumi e vento: allerta per sabato 18 maggio

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo, valida per il pomeriggio di venerdì 17 maggio e per l'intera giornata di sabato 18 maggio. L'allerta è gialla per il Parmense, per piene dei fiumi e vento.

Nella giornata di venerdì 17 maggio sono previsti venti di burrasca moderata (60-80 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulle aree di crinale appenninico centro-orientali, in attenuazione dalle ore pomeridiane. La criticità idraulica sulle zone di pianura è riferita alla propagazione della piena di Po.



Dalla mezzanotte di sabato 18 maggio, inoltre, è stata diramata l'allerta gialla per piene dei fiumi, valida anche per il Parmense. La criticità idraulica sulle zone di pianura è riferita alla propagazione della piena di Po.