Addio a Pier Luigi Portesani

E' morto nella nottata tra il 10 e l'11 luglio Pier Luigi Portesani. Aveva 65 anni. Molto conosciuto a Parma è stato campione di giavellotto. Fondatore del Tonic negli ultimi decessi ha gestito un laboratorio e negozio orafo in via XXII luglio.

"Ha svolto molte attività sempre in modo impeccabile e con grande umanità - lo ricorda l'architetto Pier Luigi Bontempi. È stato il fondatore del mitico Tonic, garantendo alla nostra generazione serate alternative, culturali ed indimenticabili, rimaste nella memoria. É appartenuto per un periodo della sua vita alla Guardia di Finanza. Negli ultimi decenni, come spirito libero, aveva aperto il laboratorio e negozio orafo in via XXII luglio, conosciuto con il nome Pier & Pier, luogo nel quale molte signore portavano i loro preziosi monili oltre a far ‘due chiacchiere’, con lui ad ascoltarle con prontezza d’animo dalla sua indubbia altezza: il gigante buono! Le sue doti di gentilezza sono note a tutti, ma anche la sua simpatia e sagacia. É un vero eroe dei tempi moderni, per come ha condotto i suoi ultimi anni, conoscendo purtroppo la malattia professionale che gli stava minando il corpo da atleta. Si è sempre scherzato con lui, anche sul male, sempre con l’immane speranza di farcela. Ha condiviso con sua moglie Anna le giornate difficili, ma sempre affrontate con la speranza di un bambino. Pier Luigi continueremo a scherzare con Te!"