Pietro Cassani nominato Presidente e CEO di Sidel

Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Tetra Laval ha annunciato oggi la nomina di Pietro Cassani a Presidente e CEO di Sidel. Cassani assumerà la nuova posizione il 15 luglio 2024 e lavorerà dalla sede di Sidel a Parma. La nomina segue la decisione di Monica Gimre di dimettersi dopo oltre cinque anni come Presidente e CEO di Sidel e dopo 41 anni trascorsi nel Gruppo Tetra Laval.

Laureato in Ingegneria presso l'Università di Bologna e un Master in Business Administration presso la SDA Bocconi School of Management, Pietro Cassani vanta oltre 30 anni di esperienza commerciale e ingegneristica. Nel corso degli ultimi 8 anni ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato del Gruppo Marchesini, società che progetta e produce una vasta gamma di macchine e linee di confezionamento per l'industria farmaceutica e cosmetica. In precedenza, aveva ricoperto per oltre 10 anni il ruolo di Direttore Generale presso il Gruppo SACMI.

Informazioni su Tetra Laval

Il Gruppo Tetra Laval è composto da tre gruppi industriali, Tetra Pak, Sidel e DeLaval, che si occupano di tecnologie e servizi per la produzione, il trattamento, il confezionamento e la distribuzione efficiente e sostenibile degli alimenti. Il gruppo ha oltre 34.000 dipendenti, un fatturato nel 2023 di 15,7 miliardi di euro e attività in oltre 170 Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.tetralaval.com.

Informazioni su Sidel

Sidel è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per il confezionamento di bevande, alimenti e prodotti per l’igiene personale e della casa in PET, lattina, vetro e altri materiali. Grazie a oltre 170 di esperienza maturata nel settore, Sidel offre sistemi e servizi avanzati, ingegneria della linea e soluzioni sostenibili. Con più di 40.000 macchine installate in oltre 190 paesi, Sidel conta oltre 5.000 dipendenti in tutto il mondo.