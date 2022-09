Bonaccini: "La pillola abortiva verrà distribuita nei consultori della Regione"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna ha annunciato, ospite della trasmissione Otto e mezzo di La7, che "la pillola abortiva Ru486 verrà distribuita in Emilia-Romagna dalla prossima settimana". La pillola abortiva verrà distribuita nei consultori della regione. Attualmente la pillola abortiva si può prendere solo all'interno delle strutture sanitarie dislocate sul territorio, in day hospital dal 2005 e in regime ambulatoriale, in ospedale, dal 2021.