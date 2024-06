Val Baganza: più di 200 millimetri di pioggia accumulati in 24 ore

Nelle ultime 24 ore si sono accumulati oltre 200 millimetri di pioggia in alcune aree, in particolare - per quanto riguarda il Parmense - le zone della Val Baganza della Val Termina. Per la giornata di martedì 25 giugno è attiva l'allerta meteo, di colore giallo per quanto riguarda il territorio Parmense, ed è prevista la caduta di altri 50 millimetri di pioggia.

"I quantitativi di pioggia caduti negli ultimi due giorni - sottolinea il geologo Stefano Castagnetti - hanno raggiunto valori cumulati ragguardevoli, con diversi pluviometri nel settore centrale della regione che hanno superato i 200 mm in poco più di 24 ore. Sta tuttora piovendo sul settore occidentale (parmense e piacentino) ma anche qui le precipitazioni andranno ad esaurirsi nelle prossime ore. Possibile ripresa nel pomeriggio/serata odierna"