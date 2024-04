Pioggia e neve: alberi e rami caduti

Decine di interventi dei vigili del fuoco di Parma tra la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì 22 aprile a causa del maltempo, tra piogge torrenziali e vento forte, che ha provocato la caduta di alcuni rami e di alcuni alberi tra la città e la provincia. In particolare gli operatori del 115 sono usciti dalla caserma di via Chiavari per mettere in sicurezza le situazioni più problematiche a Parma, Compiano e Borgotaro.