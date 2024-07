Ecco come sarà la nuova pista ciclabile di via Emilia Est

Al via lo studio per la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo la Via Emilia est, che raggiungerà la zona “Ex Salamini”. I lavori di realizzazione della pista, che sarà lunga circa 1 chilometro, si svolgeranno nel 2025 e saranno co-finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT).

Il progetto della pista ciclabile si inserisce nel più ampio contesto della “Ciclovia della Via Emilia e della via Francigena”, un'iniziativa volta a promuovere il cicloturismo e la mobilità sostenibile. L’intervento si svilupperà lungo la storica Via Emilia, estendendo l’attuale rete ciclabile fino alla zona “Ex Salamini”, un'area che oggi ospita numerosi negozi ed attività commerciali, migliorando così l’accessibilità e la fruibilità per ciclisti e cittadini.

Questo importante intervento infrastrutturale, del valore complessivo di 400 mila euro, vedrà un finanziamento di 190 mila euro da parte della Regione, mentre la quota restante di 210 mila euro sarà coperta dal Comune di Parma.

“La realizzazione di questa nuova pista ciclabile rappresenta un passo significativo verso la promozione della mobilità sostenibile e del turismo locale,” ha dichiarato Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità “Siamo grati alla Regione Emilia-Romagna per il supporto e la collaborazione dimostrati. Questo progetto non solo favorirà il cicloturismo, ma contribuirà anche a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, offrendo loro un’alternativa ecologica e sicura per i propri spostamenti quotidiani.”