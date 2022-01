Piste ciclabili: a Parma in arrivo oltre due milioni di euro

Sono in arrivo a Parma 2.262.602 euro per proseguire la rete urbana destinata alla viabilità a due ruote. Sono le risorse previste dal PNRR in tema di “Rafforzamento mobilità ciclistica e Ciclovie urbane” I Comuni con le risorse in arrivo dovranno realizzare almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 chilometri entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza del finanziamento. Nel riparto attuato Parma si è posizionata 13^ (appunto su 45 capoluoghi e città metropolitane).

"Parma per accedere al finanziamento ha inviato la propria manifestazione di interesse alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità sostenibile del Mims. Per la rete urbana della città Parma abbiamo già pronti i progetti che, ora, trovano una copertura finanziaria e che si aggiungeranno ad un epocale intervento che investirà le città d'Europa che cambierà l'assetto della mobilità dell'Unione" dice l'Assessora alle Politiche di Mobilità Sostenibile del Comune di Parma Tiziana Benassi "Possiamo contare su quasi due milioni e mezzo di euro di risorse che appalteremo in progetti di mobilità ciclabile entro la fine del 2023. La viabilità urbana della città, grazie agli interventi già conclusi e a quelli che andranno quindi presto in cantiere taglierà presto il traguardo del 170 km di rete ciclabile".