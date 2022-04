Comune: inaugurate le nuove piste ciclabili di via Carra e via Casello Poldi

Terminati i lavori sul tratto ciclabile sull'asse nord-est e messo in collegamento il casello dell'Autostrada con la stazione ferroviaria e il centro città.

La pista ciclopedonale in via Casello Poldi dà continuità alla pista di via Europa dalla Stazione al Casello dell’Autostrada. Realizzata nell’ambito del progetto regionale POR/FESR con fondi regionali al 70% e 30% comunali per un importo di 145 mila euro, va a completamento degli interventi che sono stati realizzati nell’ultimo biennio per la realizzazione di nuova pista ciclabile in via Europa da via Cagliari a via Ravenna e adeguamenti dei tratti prima e dopo. In termini più complessivi il tratto ciclabile di via Casello Poldi si innesta nella più completa riqualificazione della ciclabilità su via Europa dalla Stazione al parcheggio scambiatore che ha visto un impegno complessivo di ulteriori oltre 200 mila euro per il nuovo tratto costruito in fregio allo stabilimento Bormioli e rigenerazione tratti esistenti.

Il collegamento ciclabile fra via San Leonardo e via Carra dà continuità al collegamento Stazione – Headquarters’ Chiesi nell’ambito del progetto Collegato Ambientale con fondi Ministero Ambiente 60%, per un importo di € 72.000. Questo intervento va a completamento del collegamento ciclabile dalla Stazione che ha visto nell’ultimo biennio la realizzazione di nuova pista ciclabile in via San Leonardo da via Cagliari a via Prampolini e la sistemazione del tratto successivo di via San Leonardo con attraversamenti pedonali e nuovo tratto ciclabile su via Serao

Il collegamento via San Leonardo con via Carra si inserisce nel progetto di completamento del collegamento ciclabile dalla Stazione a via Carra attraverso la manutenzione straordinaria della ciclabilità su via Trento, la nuova pista ciclabile di via San Leonardo da via Cagliari a via Prampolini, la rigenerazione del tratto di ciclabile su via San Leonardo a nord di via Prampolini compreso il nuovo tratto ciclabile su via Matilde Serao. Tutto questo con risorse pari a 420 mila euro

“Abbiamo completato il tratto ciclabile sull’asse nord-sud e messo in collegamento il casello dell’autostrada - e il limitrofo polo industriale - con la stazione ferroviaria e il centro città. Oggi inauguriamo un nuovo tratto di pista ciclopedonale in via casello Poldi che dà continuità alla ciclabile di via Europa, dalla stazione al casello dell’autostrada. E una nuova bike lane che collega via san Leonardo con via Carra e completa il tratto che dal centro città percorre via S. Leonardo e il polo industriale dove sono presenti diverse aziende, tra le quali il nuovo Headquarters’ Chiesi, e rappresenta un ottimo incentivo agli spostamenti casa-lavoro in bicicletta.” – dichiara l’assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi.