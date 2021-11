A1: la polizia stradale di Parma trova un pitone di oltre 4 metri

La Polizia stradale di Parma ha trovato un pitone reticolato albino di 4 metri e 20 centimetri in una piazzola di sosta al km 77+300 nord dell'A1 a Fiorenzuola d'Arda. L'animale era già morto.

"Avere un animale - sottolinea la Questura di Parma - in casa comporta delle responsabilità e dei doveri ai quali evidentemente non tutti sono disposti a ottemperare. Inoltre il codice penale prevede all'articolo 727 per chi 'abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività' l'arresto fino a un anno o l'ammenda da millel a 10 mila euro.