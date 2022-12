Pitzer College, da trent'anni un ponte tra Parma e gli Usa: prima del ritorno in America tappa in Municipio

Il periodo di studi a Parma è terminato, ma prima del rientro in patria le studentesse del Pitzer College sono state ricevute in Municipio dall'Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti e dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi.

Con la sua sede, istituita nella primavera del 1992, riconosciuta dal Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica Italiana, e diretta fin dal primo anno da Franca Mora in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e con diverse istituzioni della nostra città (Istituto d’Arte Toschi, Conservatorio “Arrigo Boito”, CIAC, Amministrazione Comunale, Biblioteca Internazionale, e scuole di ogni ordine e grado) il Pitzer College propone, insieme alla didattica, percorsi di partecipazione attiva alla vita della città attraverso tirocini presso enti, istituzioni, associazioni di volontariato ed istituti scolastici.

A Parma, inoltre, la possibilità di accogliere i suoi studenti in famiglia è stata accolta con curiosità e vissuta, in questi anni, da molte famiglie parmigiane come opportunità per condividere lingua e cultura, trasformando l'ospitalità, in molte occasioni, in autentica amicizia. Grazie alla sede stabile di un College americano in città, per i giovani parmigiani è attivo un bando di concorso per due borse di studio annuali presso il Pitzer College di Claremont in California, per approfondire l’apprendimento di lingua e civiltà americana conseguendo il pieno riconoscimento degli esami sostenuti.

In mattinata l'Assessora Bonetti e il Presidente Alinovi hanno voluto lasciare anche il ricordo di un saluto ufficiale, da parte della città, alle ragazze che hanno accolto in Comune nella sala consiliare, luogo che fa memoria della sua storia e rappresenta i suoi valori di democrazia.

Le giovani statunitensi hanno raccontato di un soggiorno parmigiano particolarmente piacevole ed istruttivo: "contiamo di tornare in questa bella ed accogliente città dove abbiamo imparato molto e costruito belle amicizie".