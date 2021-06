Più della metà dei parmigiani hanno già prenotato le vacanze: Sicilia e Liguria le mete più ambite

Sono la Liguria e la Sicilia le mete più ambite dai parmigiani che, tra la seconda parte di maggio ed inizio giugno si sono precipitati nelle agenzie di viaggio per le prenotazioni delle vacanze estive, soprattutto le località marittime. Sono più della metà i cittadini di città e provincia che hanno messo 'al sicuro' i giorni delle ferie, scegliendo una delle tante possibilità. Dopo mesi e mesi di lockdown e di restrizioni la voglia è quella di ritornare al mare e a trascorrere qualche giorno in relax.

Come media di giorni non si supera la settimana ma i parmigiani non staranno sicuramente a casa: c'è chi si prepara per le classiche mete estere - molto costose visto anche il periodo di crisi economica - ma la maggior parte sceglierà l'Italia e le nostre coste. Due le regioni principali scelte dai parmigiani: la sempreverde Liguria e la Sicilia. Anche la Sardegna e l'idea di una vacanza al di fuori delle città, è in buona posizione. Dietro la Sardegna troviamo la Toscana: anche qui molti parmigiani si concentreranno per le vacanze estive, soprattutto nella zona di Viareggio e di Carrara. Le vacanze in montagna, anche per il 2021, fanno un passo in avanti