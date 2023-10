Più di 1.200 persone a Donne in Corsa

Se dodici associazioni al femminile, insieme, possono fare meraviglie, immaginiamo cosa può accadere quando a loro si unisce il sostegno di una città intera, fra istituzioni, aziende, enti. Può succedere che, in una giornata di ottobre che ancora sa d’estate, richiamino più di mille persone nella piazza più bella della città per parlare di equità di genere e diritti e raccontare che è possibile costruirli, 365 giorni l’anno, con piccoli gesti di impegno concreto. E’ stato un grande successo quello di domenica scorsa per Donne in Corsa: 1241 persone iscritte alla camminata benefica e 16.325 euro raccolti che saranno ripartiti tra le associazioni attive nell’organizzazione dell’evento per realizzare progetti coerenti con la mission di Donne In Corsa. Al fianco della rete delle associazioni promotrici, tutte diversamente legate al tema femminile, se ne sono affiancate tante altre a testimoniare come il benessere delle donne sia una questione che attraversa tutti, indipendentemente dalla propria mission. La loro presenza è stata fondamentale. Ma fondamentale è stata anche la presenza vivace e colorata di tante donne e uomini di ogni età, venuti per condividere una giornata dal sapore gioioso. Fra i piccoli gesti di solidarietà che hanno animato la piazza c’è una valigia piena di giochi che la giovanissima Anna ha voluto donare a CAV e Centro Antiviolenza per portare un sorriso e un momento di leggerezza a bambini