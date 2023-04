Più di mille candidati presenti alla prima sessione on line di test di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

Si è svolta regolarmente all’Università di Parma, dal 13 aprile a oggi, la prima sessione di test on line per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria a.a. 2023-2024.

Nel complesso 1087 le candidate e candidati presenti: 840 per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, con una percentuale di presenze del 94,7% rispetto alle 887 persone iscritte alla prova; 247 per Medicina veterinaria, con una percentuale di presenze del 90,5% rispetto alle 273 persone iscritte alla prova.

I test si sono svolti al Campus Scienze e Tecnologie e nelle aule di via Del Prato.

Questi i posti disponibili:

Medicina e Chirurgia: 260 posti (di cui 20 riservati a extracomunitari)

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 posti (di cui 2 riservati a extracomunitari)

Medicina veterinaria: 80 posti (di cui 3 riservati a extracomunitari)

Il numero dei posti indicati è provvisorio: i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.

Per l’anno accademico 2023-2024 l’ammissione a questi corsi avviene a seguito del superamento della prova d’esame “TOLC” (Test OnLine CISIA): TOLC-MED per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, TOLC-VET per Medicina veterinaria.

Il test viene erogato mediante la piattaforma informatica di CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso) e deve essere svolto nelle Università, nelle aule predisposte dagli Atenei.

La seconda sessione dei test TOLC-MED e TOLC-VET all’Università di Parma è a fine luglio (nel periodo 15-25 luglio): per questa seconda “finestra” le iscrizioni sono aperte dal 15 giugno fino alle 14 del 5 luglio 2023.

L’iscrizione ai test TOLC-MED e TOLC-VET può avvenire esclusivamente sul portale https://www. cisiaonline.it

Al test ci si può iscrivere indipendentemente dalla provincia di residenza

Per tutte le info di dettaglio si rimanda ai rispettivi bandi:

