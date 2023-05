Tre posti dove mangiare la pizza alta a Parma

Ecco dove trovare la pizza alta a Parma. Una piccola guida per gli amanti del trancio. Oltre al locale 183 Pizza con Cucina di via Venezia potete trovare la pizza alta nella nostra città anche in altre pizzerie. Ne abbiamo scelte tre.

183 Pizza con Cucina, Via Venezia, 179/a Parma

183 Pizza con Cucina dal 1994 è il ritrovo, a Parma, degli amanti dell’alto trancio emiliano. Oltre alle pizze puoi gustare primi di pasta fresca fatta in casa, secondi della tradizione e dolci artigianali, emblema dell’amore per la nostra terra e per il suo incredibile caleidoscopio di sapori.